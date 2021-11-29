Журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев заявил, что его коллеги против того, чтобы президент Владимир Зеленский называл операцию ГУР по выманиваю наемников из ЧВК Вагнера на территорию Украины «авантюрой».

Об этом он рассказал в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым» на «Украина 24».

По словам Грозева, государство в начале воспринимало этот план как свой, а потом поменяло мнение.

— Это была хорошо спланированная операция с каким-то политическим риском. Она была одобрена — в этом мы убедились на основании как многочисленных интервью с участниками, так и документов. Поскольку она было одобрено, государство на каком-то этапе считало ее своей. Вопрос, была ли она авантюрой, следует закрыть, — утверждает болгарский журналист.

Он добавил, что будет добиваться ответов от президента после его последней пресс-конференции.

— Раньше мы считали, что главной причиной отложения этой операции было нежелание вмешиваться в процесс минских переговоров о перемирии. Сейчас на основании этой пресс-конференции появляется более личный мотив — недоверие президента к руководству ГУР МО. Если это так, важнее становится вопрос, в какой момент был одобрен перенос, была ли попытка его остановить формально или неформально, и кто реально, а не формально давал инструкции отложить операцию, — акцентирует Христо Грозев.

Как сообщалось, ведущий расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что нападки Зеленского на экс-главу ГУР Бурбу «играют на руку» Москве.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украину втянули в операцию с «вагнеровцами», а он изначально был против ее проведения.