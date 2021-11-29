Парламент Швеции переизбрал лидера социал-демократов Магдалену Андерссон на должность премьер-министра, ослабив политические потрясения, вызванные ее отставкой на прошлой неделе.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на шведское издание SVT.

54-летняя Магдалена Андерссон сформирует однопартийное правительство после того, как в понедельник депутаты утвердили ее кандидатуру с преимуществом в два голоса.

Напомним, став первой женщиной-премьер-министром Швеции в прошлую среду, Магдалена Андерссон ушла в отставку в тот же день, когда ее младший партнер в правительстве покинул кабинет из-за поражения в голосовании по бюджету.

Шведский парламент тогда проголосовал за оппозиционный бюджет, соавтором которого выступили антииммиграционные шведские демократы.

Магдалена Андерссон станет первым партийным лидером за 15 лет, которая возглавит однопартийное правительство исключительно в составе социал-демократов.

У социал-демократов — 100 мест в 349-местном парламенте Швеции.

Будучи главой однопартийного правительства, Магдалена Андерссон теперь будет пытаться заключать соглашения по отдельным вопросам с разными союзниками, включая «Зеленых», «Левых» и центристов, поддержавших ее как премьер-министра, а не пытаться согласовать широкие стратегии с этими партиями, как это пытался сделать ее предшественник и коллега по партии Стефан Левен.