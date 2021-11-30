Первый заместитель главы Николаевского облсовета, депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Владимир Фроленко считает, что проблемы в сферах медицины и местного самоуправления являются последствием неправильных реформ.

Такое мнение он озвучил в эфире программы «Битва за мiсто» на НикВести.

В частности, во время обсуждения проблем, которые возникают в медицинской системе, он отметил, что это последствие реформ, которые начали внедрять еще около 5 лет назад. По мнению Владимира Фроленко, нардепам, которые когда-то принимали их, должно быть стыдно за это.

— Что мы сегодня имеем? Мы имеем последствия реформ, которые начались еще пять лет назад. Пусть будет стыдно тем народным депутатам, которые голосовали за эти реформы. Они привели к сегодняшним последствиям, — сказал замглавы облсовета.

Владимир Фроленко

Он также акцентировал внимание на проблемах децентрализации, отметив, что часть громад и районов на сегодняшний день не в состоянии обеспечить свое существование. Некоторым из них, по словам депутата, даже нечем заплатить за отопление в бюджетных учреждениях.

— Нужно было, в первую очередь, сделать анализ. Хотя бы для начала взять и объединить несколько районов, громад посмотреть, как они будут существовать. Посмотрите, сегодня некоторые районы и громады несостоятельны. Они говорят: «У нас отопительный сезон в школах закончится уже в январе. У нас не хватает денег оплатить энергоресурсы», — сказал Владимир Фроленко.

Как сообщалось, он также заявил, что сегодня областной совет уже не имеет прежних полномочий, а потому в его функционировании нет особого смысла.

Отметим, что летом была озвучена информация о том, что из 52 территориальных громад Николаевской области только 8 способны содержать свои объекты за счет налоговых поступлений в бюджет. То есть больше 40 громад — несостоятельны по некоторым критериям.