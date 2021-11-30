Руководитель Николаевской областной организации партии «Национальный корпус» Никита Плеханов считает, что ограничение доступа в Николаевский горсовет для горожан нарушает нормы законодательства.

Об этом он заявил в ходе заседания исполкома в среду, 24 ноября, пишут НикВести.

Никита Плеханов напомнил, что недавно руководство мэрии ввело новые правила входа в здание. В соответствии с ними посетили теперь должны говорить, к кому именно и по какому вопросу хотят обратиться. После этого охранники записывают эту информацию, звонят представителю горсовета, к которому пришел посетитель, он спускается к пропускному пункту и забирает своего гостя.

— Я начал изучать этот вопрос, несколько недель наблюдал, что происходит и сначала думал, что это связано лишь с карантинными ограничениями. Но мы увидели разъяснение управляющего делами для журналистов, и оказывается, что это хотят ввести на постоянной основе. Я считаю, что это нарушает нормы статьи 4 Закона Украины про самоуправление, а именно — про народовластие, гласность и законность, — считает Никита Плеханов.

Он добавил, что на сайте горсовета опубликовано только распоряжение мэра Александра Сенкевича от 27 октября о том, что доступ ограничивается в связи с эпидемической ситуацией в Николаеве.

По мнению Никиты Плеханова, другие ограничительные меры фактически нарушают права николаевцев.

На это управляющий делами исполнительного комитета мэрии Андрей Волков ответил, что при введении таких правил руководствовались постановлением Кабинета Министров Украины с грифом «Для служебного пользования».

— Мы не ограничиваем право граждан быть в помещение городского совета, но мы должны знать, какой гражданин зашел в помещение и когда он его покинул. Не больше и не меньше. Основная цель — исключительно контроль, — подчеркнул Андрей Волков.

Напомним, летом в горсовете уже велись дискуссии о процедуре допуска работников СМИ в связи с установкой при входе новых турникетов, которую планировали осуществить до конца текущего года.