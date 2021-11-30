Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник обвинил Россию в том, что она «безусловно» стоит за попыткой организовать переворот с целью свержения правительства в Киеве, ссылаясь на данные разведки.

Об этом сообщает Reuters.

— У нас есть секретные данные, которые демонстрируют особые намерения (по организации государственного переворота), — сказал Денис Шмыгаль.

На вопрос, стоит ли за этим российское государство, он ответил: «Совершенно верно».

Он также сообщил о том, что наращивание российской военной мощи на границе с Украиной —вторая такая волна с мая — было частью более широких усилий России по ослаблению стремления Украины к присоединению к Европейскому Союзу.

— Они что-то готовят, — сказал Денис Шмыгаль о России, не вдаваясь в подробности.

Денис Шмыгаль, который находится в Брюсселе для переговоров с высшими должностными лицами ЕС, сказал, что украинская разведка подхватила действия «внешних сил», пытающихся повлиять на политическую оппозицию внутри страны, чтобы спровоцировать народное восстание и государственный переворот.

При этом он добавил, что в украинском обществе нет революционных настроений.

— Мы понимаем, что было влияние извне, чтобы усилить протесты в Киеве, сделать их сильнее. Наша спецслужба проводит специальное расследование, — сообщил премьер-министр.

Как сообщалось, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко сегодня заявил, что у правоохранительных органов есть информация о заказном характере митингов, запланированных возле парламента на 1 декабря. Он отметил, что на государственный переворот это не совсем похоже, потому что людей собирают по регионам якобы в обмен на вознаграждение в 1000 гривен.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что спецслужбы донесли ему информацию о готовящемся путче, куда хотели затянуть Рината Ахметова.