Управление капитального строительства Николаевского городского совета объявило торги на проведение реконструкции фонтана в сквере возле здания облсовета и облгосадминистрации за 30,9 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Начало аукциона запланировано на 17 декабря. Ориентировочная стоимость — 30 миллионов 915 тысяч 967 гривен.

Победитель торгов должен будет закончить работы до 20 декабря 2022 года. Согласно техзаданию, он должен будет, в частности, заменить чашу бассейна фонтана, покрытие вокруг объекта, благоустроить зону рядом с ним — лавочки, урны, пандусы для маломобильных групп.

Также запланированы работы по озеленению и прокладка новой системы освещения. Рядом с объектом установят и видеонаблюдение.

Напомним, что недавно на реконструкцию фонтана из государственного бюджета выделили 18 миллионов гривен.

Ещё в 2017 году в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета рассказали, что фонтан возле здания областной государственной администрации по улице Адмиральской не работает, так как находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта.

Спустя три года мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о намерении отремонтировать фонтан возле облгосадминистрации в 2021 году. Позже стало известно, что проектом бюджета Николаева на 2021 год предусмотрено финансирование на работы по реконструкции двух фонтанов в центре города, один из которых – фонтан по улице Адмиральской. Ожидалось, что стоимость работ, которые хотят завершить в течение года, составит суммарно 27,8 миллионов гривен.

В июне 2021 года заместитель городского головы Николаева Сергей Коренев сообщил, что планируется концептуальная реконструкция фонтана возле здания Николаевской облгосадминистрации. Позже Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объявил торги на разработку проекта реконструкции фонтана. Занималось им ООО «ДБК «Проект».