На реконструкцию фонтана в сквере возле здания Николаевской областной государственной администрации из государственного бюджета выделили 18 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует распоряжение Кабинета Министров Украины №1337-р от 28 октября 2021 года, пишут НикВести.

Указывается, что средства на реконструкцию фонтана по улице Адмиральской будут направлены в городской бюджет Николаева.

Напомним, что ещё в 2017 году в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета рассказали, что фонтан возле здания областной государственной администрации по улице Адмиральской не работает, так как находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта.

Спустя три года мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о намерении отремонтировать фонтан возле облгосадминистрации в 2021 году. Позже стало известно, что проектом бюджета Николаева на 2021 год предусмотрено финансирование на работы по реконструкции двух фонтанов в центре города, один из которых – фонтан по улице Адмиральской. Ожидалось, что стоимость работ, которые хотят завершить в течение года, составит суммарно 27,8 миллионов гривен.

В июне 2021 года заместитель городского головы Николаева Сергей Коренев сообщил, что планируется концептуальная реконструкция фонтана возле здания Николаевской облгосадминистрации. Позже Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объявил торги на разработку проекта реконструкции фонтана.