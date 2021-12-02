Через неделю Верховный кассационный суд в Риме должен вынести свое решение по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к гибели на Донбассе под Славянском итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова, что может стать финальной точкой в деле.

Об этом написала на своей странице в Facebook Ольга Токарюк, продюсер фильма «The Wrong Place» о деле Маркива.

— Ожидается, что рассмотрение дела Маркива третьей инстанцией будет скоро и решение станет известно уже или 9, или 10 декабря. Новых свидетелей заслушивать не будут. Обычно кассационный суд рассматривает, были ли нарушения процедуры во время предварительного рассмотрения дела, и на основе этого принимает решение. Суд может подтвердить приговор апелляции и закрыть дело. Однако существует вероятность, что может отправить его на повторное рассмотрение, — сообщила Ольга Токарюк.

Она напомнила, что несмотря на отмену приговора Виталию Маркиву в апелляционной инстанции в ноябре 2020 года из-за недостатка доказательств вины, это не стало полной победой.

— Апелляционный суд, оправдав Маркива, в то же время подтвердил версию суда первой инстанции, что именно умышленный (!) обстрел с украинской стороны стал причиной смерти журналиста Роккелли и российского правозащитника Миронова. Именно на этом продолжает настаиваь сторона обвинения, возлагая вину за гибель журналистов на Украину и ее военных и требуя найти виновных, если не Маркива, то кого-нибудь другого, — пишет Ольга Токарюк.

Кроме того, по ее словам, на пресс-конференции представители обвинения заявили, что, в зависимости от решения кассационного суда, могут потребовать создания комиссии в итальянском парламенте, чтобы пересмотреть отношения Рима с Киевом.

Напомним, 4 ноября боец Нагцвардии Виталий Маркив вышел на свободу в Италии после решения суда.

3 ноября украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Его признали невиновным в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Рокели во время боевых действий на Донбассе.