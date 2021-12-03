Служба безопасности Украины закончила досудебное расследование в отношении экс-нардепа и командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко.

О направлении обвинительного акта в Шевченковский райсуд Киева отчиталась пресс-служба ведомства.

Согласно версии стороны обвинения, Семен Семенченко и другие фигуранты процесса якобы бы стояли за формированием незаконного военформирования со структурой военного типа, то есть ЧВК (частной военной компании). В спецслужбе утверждают, что в организацию вступали бывшие военнослужащие и участники боевых действий, где они получали возможность проводить военную, строевую и физическую подготовки, а также имели доступ к огнестрельному оружию и взрывчатке.

СБУ настаивает, что оперативникам якобы удалось получить подтверждение связи бывшего народного депутата с обстрелом здания канала 112 из ручного противотанкового гранатомета.

Помимо Семеченко, на скамье подсудимых находятся девять фигурантов, которым уже передали обвинительные акты. Основателю добровольческого батальона «Донбасс» также инкриминируют незаконное обращение с оружием.

Как сообщалось, экс-нардепу Семену Семенченко, который отказывается принимать пищу в знак протеста против уголовного дела, продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Семенченко упал в обморок на 61 день голодовки.