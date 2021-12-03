Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская считает, что эффективность работы вице-мэра Дмитрия Лазарева не соответствует занимаемой им должности.

Так она отреагировала на своей странице в Facebook на отписку, которую Дмитрий Лазарев прислал ей в ответ на ее депутатское обращение по поводу сроков завершения обустройства откосов в николаевских многоэтажках.

— Так «красиво» меня ещё не посылали. «Завершення робіт планується за графіком підрядної організації до кінця IV кварталу поточного року та за умов наявності відповідного фінансування». Вот такой ответ одной строчкой я получила от Дмитрия Лазарева, заместителя мэра Николаева, на одно из моих депутатских обращений в интересах николаевцев, обратившихся в мою общественную приемную. Приближается зима, в их подъездах до сих пор незавершены работы по обустройству оконных и дверных проёмов и откосов, через огромные щели между окном и стенами задувает ветер, сквозняк, просачиваются осадки. В подъездах холодно и сыро. Некоторые жильцы, разочаровавшись в обещаниях чиновников, сами как могли заделали щели монтажной пеной, но разве это выход? — отметила Татьяна Домбровская.

Получив его ответ, она написала еще одно обращение, в котором указала, что считает его поведение осознанным неисполнением возложенных обязанностей и несоответствием занимаемой должности.

— Дмитрий Лазарев, налогоплательщики обеспечили вас всем необходимым: кабинетом, канцелярией, чернилами, бумагой, немаленькой зарплатой и ежемесячной премией за высокие достижения в местном самоуправлении. Любому адекватному человеку этого было бы достаточно не только для того, чтобы писать нормальные ответы на обращения депутатов, но и для прямого выполнения своих обязанностей. Поэтому прошу в течение 5 календарных дней предоставить надлежащим образом оформленный ответ на указанные в моем обращении вопросы. А вы уж как-то разберитесь за это время, это вы существуете для города, или город для вас? Потому что пока у вас в кабинете все сухо и тепло, а в городе школы заливает дождем, а в подъездах из огромных дыр воет ветер, — резюмировала она.

Отметим, что Дмитрий Лазарев курирует сферу энергоэффективности и профильного департамента, который занимается, в том числе, и утеплением домов. Ранее он согласился взять на себя персональную ответственность за использование средств, выделенных на то, чтобы доделать откосы на окнах в подъездах по программе «Теплый дом».

Напомним, что 28 сентября в Департаменте энергетики отчитались, что в 6 домах, где в прошлом году меняли окна, уже обустроили откосы. Отметим, что всего таких домов в Николаеве 133. Тогда мэр Николаева Александр Сенкевич поручил директору антикоррупционного департамента Андрею Ермолаеву проверить, как соблюдается график работ.

В июне Департаменту энергоэффективности планово-бюджетная комиссия Николаевского горсовета утвердила расходы на данные работы. Деньги необходимы для проведения косметического ремонта откосов в 133 домах города, в которых ранее заменили окна. Эта процедура входит в программу «Теплый дом».

Тогда лидер фракции «ОПЗЖ» в Николаевском горсовете назвал «соучастниками преступления» депутатов бюджетной комиссии, которые поддержали решение о выделении этих средств. Он напомнил, что вопросом установки окон по программе «Теплый дом» занимаются правоохранители и призвал их разобраться и в этом вопросе.