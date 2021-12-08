Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что положительно оценивает результаты «виртуальны переговоров» президента России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена, в ходе которых они обсуждали ситуацию в Украине.

Об этом информирует «Интерфакс-Украина».

— Я считаю, что это позитивно, что президент Соединенных Штатов разговаривал с президентом РФ… Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость, — сказал Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андрее Пленковичем.

Глава государства также подчеркнул: «У нас была двухпартийная поддержка, но самое главное то, что мы сейчас видим, что есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании этого конфликта – урегулировании войны на востоке нашего государства».

Как сообщалось, Джо Байден во время разговора с Владимиром Путиным пригрозил серьезными санкциями в случае военной эскалации в Украине.

Напомним, президент США Джо Байден намерен позвонить Президенту Украины Владимиру Зеленскому в четверг, 9 декабря, чтобы обсудить, в частности, результаты переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.