Канада не будет отправлять официальных представителей на зимние Олимпийские игры в Пекине из-за нарушений Китаем прав человека.

Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает Reuters.

— Сегодня мы объявляем, что не посылаем дипломатических представителей на Олимпийские игры в Пекине этой зимой, – сказал он.

По его мнению, этот шаг Канады или ее союзников «не станет неожиданностью» для Китая.

— На протяжении последних многих лет мы очень четко выражали нашу глубокую обеспокоенность нарушениями прав человека, и это [бойкот] продолжение того, что мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность в связи с нарушениями прав человека, – добавил Джастин Трюдо.

Напомним, что США не будут отправлять на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине своих официальных и дипломатических представителей.

При этом глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что организация сохранит политический нейтралитет в отношении зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Позже Австралия присоединится к США в дипломатическом бойкоте Зимних игр в Пекине.