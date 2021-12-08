Парламент Германии 9 декабря проведет слушания по поводу наращивания Россией сил вблизи украинских границ.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет «Украинская правда».

— В четверг на пленарном заседании Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания на тему: «Позиция Федерального правительства по поводу скопления российских войск вдоль государственных границ Украины». Ожидаем мощного предупреждения для путинского режима из Берлина, – сообщил Андрей Мельник.

Напомним, что Россия перебросила к границам Украины 10 тысяч военных для учений. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне скопления войск РФ возле украинской границы нужно «готовиться к худшему».