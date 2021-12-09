Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что первый в Украине автобан от Краковца до Бродов и Ровного начнут строить в 2022 году.

Об этом он сказал, открывая вместе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем украино-хорватский бизнес-форум в Киеве, сообщает корреспондент «Укринформа».

— Убежден, что уже в следующем году в Украине начнет строиться первый автобан от польской границы, от Краковца до Львова, дальше — на Ривне. Фактически это будет частью дороги до Киева, такой транзит от европейской границы до Киева, — сказал Денис Шмыгаль.

Автобан планируется построить протяженностью около 280 километров, а время прохождения маршрута прогнозируемо уменьшится с 4 часов 20 минут до 2,5 часов. Дорога будет рассчитана на скорость 130 км/ч, а реализация проекта — в три этапа.

анее главы Николаевской, Одесской и Херсонской облгосадминистраций обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой расширить трассу М-14 до четырех полос.

В сентябре вице-губернатор Георгий Решетилов рассказал, что отрезок трассы М-14 разбили на 13 участков, по которым уже заключают договоры на проектирование.