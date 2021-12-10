Николаевцы продолжают жаловаться на управляющую компанию «Місто для людей Миколаїв», которая присылает счета за услуги, которые больше не предоставляет.

В Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» Наталья Крамаренко просит помочь разобраться в ситуации с компанией.

По ее словам, согласно договора на предоставление услуг от13 октября нынешнего года, на законных основаниях их дом по улице Космонавтов, 53 обслуживает управляющая компания (УК) «Південна». Законность решения было подтверждено и в судах.

– Акцентирую внимание, что УК «Місто для людей Миколаїв» обратилась с иском в суд с требованием запретить УК «Південна» обслуживать дом по улице Космонавтов, 53, а также запретить заключать договор с совладельцами на обслуживание данного дома. В данном требовании УК «Місто для людей Миколаїв» было отказано сперва Ленинским районным судом города Николаева, а в последствии и Апелляционным судом Николаевской области. Таким образом законность действий совладельцев нашего дома по улице Космонавтов, 53 по выбору новой УК подтверждена Николаевским окружным административным судом, Одесским апелляционным судом, Ленинским районным судом Николаева, Николаевским апелляционным судом. Какой еще судебной инстанции необходимо вынести решение, чтобы закрыть вопрос о смене УК раз и навсегда, – сетует женщина

Наталья Крамаренко просит местную власть обратить внимание на ситуацию с данной управляющей компанией в Николаеве.

– До каких пор данная компания будет «терроризировать» совладельцев многокартирных домов и игнорировать закон, – поинтересовалась Наталья Крамаренко.

В комментариях к посту пользователи соцсети отметили, что похожие ситуации наблюдаются и по другим адресам.

– Они всем счета шлют. У нас полтора года ОСМД, всё равно «Місто» насчитывает долги. Соседний дом года два назад ушёл в ЖЭК, так «Місто» жильцам до сих пор квитанции рассылает. Никто не платит. А «Місто» даже почту с уведомлением отказывается получать, а вы говорите про услуги, – пишет Ирина Кривицкая. – Так ещё и самовольно внесли в шаблон платеже (ПриватБанк) свои реквизиты с таким же наименованием услуги, как и ОСМД «оплата за содержание дома и придомовой территории». Люди многие по невнимательности оплатили им. Как вообще такое может быть? И денег, ошибочно перечисленных, конечно не вернёшь, – сетует Инна Ковальчук.

Напомним, что с подобной ситуацией столкнулись и жители дома по проспекту Богоявленском, 320, в Корабельном районе. Люди получают сообщения и телефонные звонки с требованиями погасить долг управляющей компании «Місто для людей», которая не предоставляет свои услуги по этому адресу уже два года.

Ранее сообщалось, что в Ингульском районе Николаева пожаловались на работу управкомпании «Місто для людей», которая уже месяц не может заменить или отремонтировать выпавшее в подъезде окно.