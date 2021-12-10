Бывший глава Конституционного суда Украины, попавший под санкции Госдепа США, заявляет о полном непонимании ситуации.
Свою позицию он представил в комментарии для издания «Ґрати».
Журналистам объект американских санкции заявил, что не понимает, как под ними оказался. Нужно выяснять, о чем идет речь.
— Я не являюсь подозреваемым ни по одному подобному делу… Или как-то так интерпретируют то дело, которое рассматривается в суде? В этом нужно разбираться, — прокомментировал судья ограничения, наложенные на него и его жену.
Государственный департамент США огласил решение о санкциях вчера, вместе с Тупицким под ограничения попала и его супруга.
Государственный департамент США накануне внес его и его жену в санкционный список людей, которым запрещен въезд в США.
Санкции обосновали формулировкой «за значительные коррупционные действия, в частности, получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе».
Напомним, в начале ноября производство по делу об отстранении от должности судьи Конституционного суда Александра Тупицкого приостановил Кассационный админсуд в составе Верховного Суда.
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Бывший глава Конституционного суда Украины, попавший под санкции Госдепа США, заявляет о полном непонимании ситуации.
Свою позицию он представил в комментарии для издания «Ґрати».
Журналистам объект американских санкции заявил, что не понимает, как под ними оказался. Нужно выяснять, о чем идет речь.
— Я не являюсь подозреваемым ни по одному подобному делу… Или как-то так интерпретируют то дело, которое рассматривается в суде? В этом нужно разбираться, — прокомментировал судья ограничения, наложенные на него и его жену.
Государственный департамент США огласил решение о санкциях вчера, вместе с Тупицким под ограничения попала и его супруга.
Государственный департамент США накануне внес его и его жену в санкционный список людей, которым запрещен въезд в США.
Санкции обосновали формулировкой «за значительные коррупционные действия, в частности, получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе».
Напомним, в начале ноября производство по делу об отстранении от должности судьи Конституционного суда Александра Тупицкого приостановил Кассационный админсуд в составе Верховного Суда.