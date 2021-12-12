Депутат Николаевского городского совета Федор Панченко рассказал, что проезд по городу для большегрузного транспорта могут сделать платным.

Об этом он сказал в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

Депутат также напомнил, что предложение николаевских народных депутатов направить часть чистой прибыли АМПУ на строительство и ремонт объектов инфраструктуры, расположенных в непосредственной близости от портов поддержано не было.

Он считает, что городские власти Николаева могут рассчитывать только на собственные силы в этом вопросе и добавил, что в мэрии отработают юридические механизмы введения платного проезда по улицам города для фур.

— Мы разговаривали в прямом эфире программы «Битва за місто» с народным депутатом Александром Пасичным. Нас тогда обнадежили тем, что народными депутатами были предложены поправки к бюджету, которые предусматривали получение некоторых сумм, до миллиарда гривен, чтобы их получил город Николаев. В какой-то степени нам говорили, что не надо заниматься самодеятельностью на местном уровне. Мы сейчас это решим на уровне Верховной Рады. Как мы видим – конец года. К сожалению, нас только обнадежили, но ни одно из этих обещаний не стало реальностью. Могу в очередной раз констатировать, что рассчитывать на нужно только на себя. Если что-то мы хотим сделать, то придется нам это делать самим. Я думаю, что будет поддержана идея о том, чтобы отработали профильные чиновники юридические механизмы введения платного проезда или иные варианты, каким образом Николаев мог бы не только обеспечивать инфраструктуру для портового бизнеса, но и вместе с ними зарабатывать на этом, – рассказал Федор Панченко.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал решить вопрос по портовым сборам для Николаева до лета 2022 года. Этому предшествовало то, что поданная николаевскими народными депутатами поправка направить часть чистой прибыли АМПУ на строительство и ремонт объектов инфраструктуры, расположенных в непосредственной близости от портов не была поддержана. Им посоветовали обратиться в Госфонд регионального развития или привлечь на эти потребности субвенции. Предполагалось выделение 505 миллионов 253 тысяч 400 гривен, а больше пятой части от этой суммы могли направить Николаеву.

Напомним, что в 2019 году народные депутаты Игорь Негулевский, Артем Чорноморов, Максим Дырдин, Александр Пасичный, Игорь Копытин и Александр Гайду из Николаевской области, а также несколько других народных депутатов изначально зарегистрировали поправку к Бюджетному кодексу о возврате на места 50% поступлений от деятельности портов на развитие инфраструктуры.

Законопроектом предусматривалось создание специального фонда, источником финансирования которого будут отчисления части чистой прибыли — 50% дивидендов от деятельности АМПУ и государственных стивидорных компаний. Предложенный механизм позволит направить субвенции из государственного бюджета в местные на объекты припортовой инфраструктуры.

Тогда Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что не видит перспектив принятия в ближайшее время законопроекта о портовых сборах, которое позволит городскому бюджету получать прибыль от деятельности морских портов.

Как известно, в прошлом созыве нардеп Борис Козырь также инициировал внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины, принятие которых позволит 50% прибыли от деятельности морских портов, которые поступают от Администрации морских портов Украины в государственный бюджет, направлять на места в виде субвенции на развитие инфраструктуры припортовых городов.

Идею о том, чтобы Администрация морских портов Украины отдавала в местные бюджеты половину от прибыли, которую на сегодняшний день отчисляет в бюджет страны, поддержал Президент Украины Владимир Зеленской во время своего визита в Николаев.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что принятию законопроекта, который позволит бюджету Николаева получать прибыль от деятельности морских портов, мешают в правительстве. Давид Арахамия отметил, что правительство не хочет терять прибыль, поэтому организовало «большое антилобби» данного вопроса.