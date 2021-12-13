Федор Барна

Экс-директор «Николаевского международного аэропорта» Федор Барна заявил, что новый руководитель Петр Кызым пропустил суд, на котором рассматривали требования «Жилпромстрой-8» взыскать с коммунального предприятия почти 40 миллионов гривен.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Федор Барна отметил, что 22 сентября, за два дня до своего увольнения, он был на заседании суда, в котором объявили перерыв до 27 октября. Однако ни новый руководитель Петр Кызым, ни юрист предприятия в суд уже не явились, что, по словам экс-директора, привело к проигрышу.

— Исполняющий обязанности тупо сливает суд по Стерпулу, и все СМИ об этом стыдливо молчат. Когда я пришел руководить предприятием, каждое мое движение, трансакцию отслеживали и публиковали в негативном ключе. Но я двигался, невзирая на это. Моя задача минимум была возродить предприятие. И мы с коллективом справились с этим. 22 числа, за два дня до увольнения, был на суде. У нас были прения, вопросы к сторонам, обсуждения. Судья сделал перерыв в заседании. В два счета я был уволен. Но, к сожалению, ни директор, ни юрист не поехали на суд. По моей информации, я могу ошибаться, директор запретил юристу ехать. 27 октября в Одессе было заседание, суд принял решение взыскать с аэропорта все деньги. Фактически, решение первой инстанции оставили в силе. Я в свое время привлек третьей стороной и облсовет как собственника, и облгосадминистрацию как орган управления. Хотя многие были против. Я шел по линии, защищал аэропорт. Я не владею информацией, но пока с предприятия никто не оплачивал кассацию. Мне тоже интересно, подали ли ее или просто дело слили и пытаются заключить рассрочку/отсрочку с господином Стерпулом, — отметил Федор Барна.

Напомним, директор строительной компании «Жилпромстрой-8» Григорий Стерпул, пытался отсудить у КП «Николаевский международный аэропорт» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала, рассказал, как он выполнял работы, и кто его вынудил взяться за этот объект.

Как известно, ремонт аэровокзала николаевского аэропорта начался еще летом 2017 года. Тогда народный депутат Украины Давид Макарьян заявлял, что «генеральным подрядчиком» является Григорий Стерпул – председатель правления ОАО «Жилпромстрой-8». Более того, облгосадминистрация заявляла о намерениях запустить аэропорт в конце ноября – в начале декабря 2017 года, то есть до проведения торгов по ремонту аэровокзала. Как известно, аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания аэропорта Николаева состоялся только 4 января 2018 года – уже после того, как «Жилпромстрой-8» выполнил первую очередь ремонта здания. Однако победу в торгах на 102 миллиона гривен выиграла киевская компания «ЕИС», а не «Жилпромстрой-8».

11 июня 2019 года Соломенский суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в связи с вероятными нарушениями при ремонте здания николаевского аэропорта компанией «Жилпромстрой-8».

20 февраля 2020 года Одесский апелляционный суд отменил решение Хозяйственного суда Николаевской области о взыскании с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу строительной компании «Жилпромстрой-8» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала.

18 июня 2020 года директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что Верховный суд Украины отказал в удовлетворении иска строительной компании «Жилпромстрой-8» с просьбой взыскать 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала.

Также напомним, что Соломенский суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в связи с вероятными нарушениями при ремонте здания николаевского аэропорта компанией «Жилпромстрой-8».