Президенты Польши и Литвы 20 декабря прибудут в Украину для участия в саммите Люблинского треугольника.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на канцелярию президента Польши.

— Президенты Польши, Литвы и Украины Анджей Дуда, Гитанас Науседа и Владимир Зеленский 20 декабря встретятся в Украине в рамках саммита Люблинского треугольника, — заявил представитель канцелярии Якуб Кумох.

Люблинский треугольник — это платформа для трехстороннего сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной, направленная на углубление регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономической сфере и социально-гуманитарной сфере.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин могут провести еще одну видеоконференцию в связи с ситуацией вокруг Украины.

Напомним, на онлайн-переговорах президентов США и России поднимался вопрос гарантий невступления Украины в НАТО. Американский лидер Джо Байден дал четко понять, что расширение НАТО — не дело России.