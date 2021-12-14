Николаевский городской голова Александр Сенкевич в письме попросит народных депутатов Украины пролоббировать передачу Варваровского моста в государственную собственность до конца этого года.

Об этом речь шла во вторник, 14 декабря, в ходе сессии горсовета Николаева, передает корреспондент НикВести.

Также он заявил, что Варваровский мост не передавали в государственную собственность, получая «отписки из министерств», поскольку в госбюджете попросту не было средств на содержание этой конструкции.

— Хочу получить вашу поддержку, ведь год подходит к концу. Мы с вами слышали очень много обещаний о передаче Варваровского моста в государственную собственность от разных наших, в том числе и народных депутатов. Я хочу написать письмо к народным депутатам Украины, чтобы они включились в этот процесс, чтобы до конца текущего года пролоббировали передачу Варваровского моста в госсобственность. В течение этого года мы получали большое количество отписок и переписок из разных министерств и ведомств: то не та бумажка, то не тот расчет. Все отсылали обратно, но некоторые уходили в небытие. Я понимаю, почему это происходило, в начале прошлого года денег в госбюджете на содержание и обслуживание этого сооружения не было. Сейчас, как мне сообщили, вообще выделяется бюджет на содержание всех сооружений, не перечисляя их, поэтому наша задача — передать его до конца этого года, чтобы в следующем году этот объект стал государственным, и на него были использованы средства на проектирование капитального ремонта этого объекта, — сказал Александр Сенкевич.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пообещал, что «будет вмешиваться» в процесс передачи аварийного Варваровского моста на баланс «Укравтодора», чтобы ускорить окончательное подписание документов.

Ранее сообщалось, что спустя два месяца после совещания с участием городской власти Николаева, Министерства инфраструктуры Украины и «Укравтодора», горсовет так и не представил необходимые для завершения передачи Варваровского моста в госсобственность документы.

После чего депутат Николаевского городского совета Татьяна Домбровская попросила мэра Александра Сенкевича объяснить, почему горсовет до сих пор не представил «Укравтодору» обновленный пакет документов. Городской голова рассказал, что в Кабмине просят предоставить информацию, сколько средств госбюджета необходимо предусмотреть на содержание Варваровского моста на следующий год, однако, по его словам, для этого необходимо провести тендер на закупку экспертизы моста и выяснить стоимость его капитального ремонта.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил сформировать официальную делегацию представителей местного самоуправления, чтобы в столице добиваться скорейшего окончания передачи Варваровского моста в государственную собственность.

Напомним, что в ноябре 2019 года во время брифинга в Очакове президент Владимир Зеленский заставил тогда ещё главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца следующего года. До этого Владимир Зеленский заявлял, что решение проблемы Варваровского моста – это первоочередная задача губернатора.

Во время визита в Николаев 2 октября 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае, если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть.

Уже в феврале 2020 года депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс Укравтодора Варваровского, Ингульского и Широкобальского мостов.

В марте городской голова Александр Сенкевич сообщил, что «Укравтодор» заканчивает подготовку документов и готовит представление на Кабинет министров о передаче Варваровского моста на баланс государства.