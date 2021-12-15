Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева заявила, что для полноценного финансирования медицинской сферы по расчетам МОЗ необходимо 366 миллиардов гривен, а выделили 157.

Об этом Оксана Дмитриева упомянула в интервью Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что не голосовала за законопроект о государственном бюджете на следующий год.

– Потому что бюджетный комитет, где согласовывали последнюю редакцию документа, закончил заседание в полчетвертого утра, а в десять законопроект уже вынесли в зал, чтобы голосовать. Мы возмущаемся, когда нет вовремя сравнительной таблицы в какой-либо закон, а здесь у нас бюджет. Депутаты быстро пытались точечно пересмотреть, какие правки учтены, на что дали средства, а на что нет, спрашивали друг друга, возможно, что-то пропустили. Это ненормально, в спешке государственный бюджет принимать нельзя, — поделилась Оксана Дмитриева.

Политик отметила, что для финансирования медицины добавили сначала 35 миллиардов гривен, ко второму чтению на общественное здоровье и зарплаты для некоторых заведений — еще около 3,5 миллиардов.

— Поэтому вы правы, когда говорите, что средства ежегодно прилагаются, но до планки в 5% от ВВП — а это минимум, который должен быть — дойти не можем. Чтобы программа медгарантий полноценно финансировалась и получаемые населением услуги были качественными, по расчетам Министерства здравоохранения, нужно выделить 366 миллиардов гривен, а выделили 157. То есть, программа медгарантий недофинансирована на 50%, — рассказала Оксана Дмитриева.

Она акцентировала внимание на том, что НСЗУ начала сотрудничать с больницами второго и третьего уровня по части сердечно-сосудистых операций и лечения онкологических операций. При этом на онкологию средств хватает, но на медуслуги, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями — нет.

— Во время пандемии нужно было где-то быстро искать средства на «ковидные пакеты», их нужно было перебросить из каких-то уже действующих программ. Сейчас мы услышали, что нужно повысить с 1 января зарплаты медикам. Я за то, чтобы их зарплаты выросли, но мы еще не увидели, откуда это брать и как это просчитано. Ведь, как правило, заработная плата заложена в тариф, который вычисляет НСЗУ за услугу. То есть, либо обещанные врачам 20 тысяч будут брать с того тарифа, который уже есть, и из-за этого будет страдать качество услуги, оно же не подорожало на эту сумму, либо сокращать персонал в больницах второго уровня. Об этом медики уже стали говорить, — продолжила Оксана Дмитриева.

Напомним, все николаевские нардепы-мажоритарщики поддержали законопроект № 6306 «О совершенствовании системы медицинской помощи», принятие которого может привести к сокращению сети медучреждений и введению частично платной медицины.