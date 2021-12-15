Все николаевские нардепы-мажоритарщики поддержали законопроект № 6306 «О совершенствовании системы медицинской помощи», принятие которого может привести к сокращению сети медучреждений и введению частично платной медицины.

Результаты голосования, которое прошло сегодня, 15 декабря, опубликованы на сайте Верховной Рады Украины.

Главными инициаторами изменений выступили глава комитета Рады по вопросам здравоохранения от «Слуги народа» Михаил Радуцкий и нардеп из фракции «Голос» (объединение «Справедливость») Ольга Стефанишина.

Все нардепы, представляющие Николаевщину, поддержали проект № 6306 — мажоритарщики Александр Гайду, Максим Дырдин, Игорь Копытин, Игорь Негулевский, Александр Пасечный и Артем Чорноморов. Также голос «за» отдал глава фракции «Слуга народа», николаевец Давид Арахамия.

Отметим, что данный проект конкретизирует систему госпитальных округов и дает право Кабмину определять их границы. Новый «передел» с высокой вероятностью приведет к сокращению медучреждений, особенно в сельской местности. Об этом говорили некоторые депутаты во время обсуждения проекта.

Также проект меняет подходы к финансированию медсферы — пациентам, по желанию, нужно будет оплачивать услуги, которые не покрывает программа медицинских гарантий (ПМГ). На данный момент в больницах уже существуют бесплатные и платные услуги. Перечень последних четко утверждается Кабмином, а стоимость — органами местной власти. Однако формулировка об услугах, которые «не покрывает ПМГ», расширяет круг платных услуг, при этом их четко не устанавливая. Например, как писало издание «Апостроф», не покрываться они могут по разным причинам — например, из-за отсутствия денег.

Или же пациент может софинансировать услугу, если он хочет, например, чтобы его лечили на более лучшем оборудовании и в лучших условиях.

Отметим, что данный законопроект сегодня не набрал достаточного количества голосов. Его поддержали 222 депутата. После этого 246 избранников решили отправить документ на доработку.

Напомним, ранее главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова заявила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.