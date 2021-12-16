Государства ассоциированного трио в рамках Восточного партнерства — Украина, Молдова и Грузия — впервые договорились о сотрудничестве на пути к членству в ЕС.

Об этом говорится в документе, подписанном лидерами трех стран, согласованном в среду в Брюсселе, пишет Европейская правда.

Президенты Украины и Молдовы, а также премьер-министр Грузии согласились с необходимостью «усиления координации по вопросам, представляющим общий интерес, включая признание Европейским Союзом европейской перспективы Ассоциированного трио».

До сих пор подобного механизма не было, в том числе из-за нежелания Кишинева поднимать чувствительный для ЕС вопрос перспективы членства.

Впрочем, в этом документе Молдова дала согласие на то, чтобы совместно требовать этого у Брюсселя.

— Мы подтвердили нашу решимость, подкрепленную сильной волей наших народов, действовать для получения членства в Европейском Союзе. В этой связи мы призываем Европейский Союз поддержать суверенный выбор наших государств вместе со всеми соответствующими шагами, предпринятыми нами по направлению европейской интеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины, — говорится в документе.

Ранее Владимир Зеленский заявил в Брюсселе, что «Ассоциированное трио» должно стать новой волной расширения ЕС. Министр Дмитрий Кулеба отметил, что уже четверть стран ЕС официально поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

Как сообщалось, Грузия намерена воплощать реформы и инициативы, чтобы в 20214 году подать заявку на вступление в Европейский Союз.