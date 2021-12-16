Министерство цифровой трансформации добавит в «Дію» сертификаты о вакцинации граждан против коронавируса бустерной дозой сразу после того, как начнутся такие прививки.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в интервью Liga.net.

По его словам, Минцифры уже готовится к третьей дозе вакцины против COVID-19. Как только начнется массовая вакцинация «бустер», это отразится в «Дії», говорит министр.

— Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что мы будем плодить новые сущности, скорее всего, просто апгрейднем текущий сертификат, – рассказал Михаил Федоров.

Он также рассказал о том, что его ведомство готово внести в Дію информацию о прививках украинцев за рубежом. Однако требуется шаг со стороны Министерства здравоохранения.

— Чтобы получить украинский ковид-сертификат, вакцинированные за рубежом украинцы могут обращаться к семейным врачам. Часть врачей уже вносят данные об иностранной вакцинации в реестры, часть еще нет. Это вопрос в Минздраве – они сейчас меняют нормативные документы, – говорит Михаил Федоров.

По его словам, это для Минцифры «обычное дело» – взять информацию о прививках из реестра или электронной системы здравоохранения. Но сейчас он, мол, не видит шквала обращений по поводу этой проблемы.

Ранее сообщалось, что украинцы оформили более 500 тысяч заявок на выплату тысячи гривен за вакцинацию в «Дії».

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что все вакцинированные от коронавируса двумя дозами смогут получить 1000 гривен для посещения культурного мероприятия или путешествий по Украине. Позже стало известно, что деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.