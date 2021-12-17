Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что на работу Департамента жилищно-коммунального хозяйства повлияло разбирательство по делу о хищении 26,8 миллионов гривен при реконструкции Соборной площади, в котором фигурируют директор Сергей Коренев и его заместитель Александр Брыжатый.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря, пишут НикВести.

Как отметил Александр Сенкевич, документы, которые подписывал директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев, арестованы в рамках дела о реконструкции Соборной площади. Поэтому сейчас в департаменте все работают с опаской.

– Касательно работы Департамента ЖКХ, то на нее повлияли все эти скандалы и работа правоохранительных органов по департаменту. В связи с отстранением директора департамента и его первого заместителя, логично, что структура стала работать намного медленнее и более с опаской. Из того, что мы могли видеть из онлайн-заседаний суда, то директору департамента вменялось то, что он проводил совещания с участием подрядчиков и подписывал документы и так далее. Сегодня документы проходят ряд дополнительных проверок и так далее, – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что 12 августа 2021 года вице-мэра Николаева и директора Департамента ЖКХ горсовета Сергея Коренева арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 3 миллиона 518 тысяч гривен. 13 августа, за Коренева, а также его заместителя Александра Брыжатого внесли залог.

Ранее из СИЗО под залог в 1 миллион 407 тысяч гривен вышла директор компании «ПИК-СТРОЙ», депутат Одесского горсовета Марина Лозовенко, также подозреваемая в деле о возможных хищениях при реконструкции Соборной площади.

Как известно, детективы НАБУ задержали подозреваемых в хищении 26 миллионов гривен — директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергея Коренева, его заместителя Александра Брыжатого и директора подрядной фирмы «ПИК-СТРОЙ» Марину Лозовенко. Высший антикоррупционный суд избрал всем троим меру пресечение в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога, однако назначил каждому его разную сумму. В частности, Сергею Кореневу суд определил залог в 3 миллиона 518 тысяч гривен, Александру Брыжатому — в 953 тысячи гривен и Марине Лозовенко — 1 миллион 400 тысяч гривен.

В ходе вчерашних судебных заседаний по избранию меры пресечения подозреваемым выяснились некоторые подробности по «делу Соборной площади». В частности, правоохранители считают, что вице-мэр Сергей Коренев и заместитель директора ДЖКХ Александр Брыжатый в сговоре с директором компании «ПИК-СТРОЙ» Мариной Лозовенко завысили цену материалов для реконструкции Соборной площади в 2,5 раза.

Во время суда стало известно, что следователи НАБУ обнаружили упоминания о встречах Марины Лозовенко с мэром Одессы Геннадием Трухановым в переписках подозреваемых в хищениях при реконструкции Соборной.

Кроме этого, прокурор САП зачитала переписки предполагаемых участников схемы хищения 26,8 миллионов гривен на реконструкции Соборной площади в Николаеве, в которых упоминается «кэшбэк» и завышение цен в сметной документации.

Напомним, 10 августа следователи Национального антикоррупционного бюро пришли с обыском в квартиру заместителя городского головы Николаева, директора департамента ЖКХ Сергея Коренева. Следственные действия были связаны с реконструкцией Соборной площади. Мэр Александр Сенкевич назвал «надругательством над человеческим достоинством и семьей» обыски и заявил, что НАБУ превратилось в инструмент политического давления.

Губернатор Виталий Ким с ним не согласен. Также он признался, что боится наступления в Николаева кризиса управляемости городом из-за расследования НАБУ, в рамках которого был задержан вице-мэр Николаева Сергей Коренев, а городской голова Александр Сенкевич — вызван для дачи показаний.

Также сам Сергей Коренев прокомментировал свое задержание детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.

В НАБУ официально подтвердили задержание вице-мэра, директора Департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергея Коренева, его заместителя Александра Брыжатого, а также руководителей ряда фирм по делу о реконструкции Соборной площади. 11 августа НАБУ вручило подозрение вице-мэру Николаева Сергею Кореневу в присвоении больше чем 26,8 миллионов гривен во время выполнения.

Отметим, что серия обысков в рамках дела о реконструкции площади прошла еще весной. Тогда следователи НАБУ пришли в Департамент ЖКХ, а также по месту жительства первого замначальника Департамента Александра Брыжатого и в офис Евгения Парулавы — учредителя и директора ООО «Урбан Констракт», которое занималось разработкой проекта реконструкции площади. Тогда советник главы Николаевской ОГА по вопросам борьбы с коррупцией Денис Жело анонсировал вручение подозрения замдиректору Александру Брыжатому и Евгению Парулаве.

В начале 2020 года СБУ открывала дело по подозрению в завышении стоимости реконструкции площади. Тогда сообщалось, что в ходе расследования правоохранители установили, что сотрудники департамента во время проведения тендеров по разработке проектно-сметной документации и определения подрядчика, который будет выполнять работы по реконструкции Соборной площади, обеспечили победу двум компаниям: николаевской «Урбан Констракт» (проектант) и одесской «БВК Пик-Строй» (подрядчик). Тогда сотрудники Службы безопасности пришли с обыском в Департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета, где проверяли документы по реконструкции Соборной площади.

Как уже сообщалось, непосредственно ремонтом площади занималась одесская фирма «БВК «Пик-Строй». В мае 2019 года Департамент ЖКХ заключил с ней договор на 88,3 миллиона гривен.