По состоянию на 17 декабря в Николаевской области выявлено 332 новых подтвержденных случая COVID-19, выздоровели 540 больных, от последствий болезни умерли 7 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 113 тысяч 512 (+332) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 67844 (+136);

Первомайск – 6490 (+17);

Южноукраинск – 3629 (+29);

Вознесенск – 2597 (+1);

Очаков – 1816 (+4).

На других территориях, в том числе отдельных территориальных громад, за прошедшие сутки зарегистрировано 145 случаев COVID-19.

За все время пандемии заболевание COVID-19 установлено у 2950 работников учреждений здравоохранения, 9 человек заболели за прошедшие сутки.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки, 16 декабря, зафиксировали 8899 новых случаев коронавируса и 328 смертей.

Ранее сообщалось, что в Италии зарегистрировали самое большое количество ежедневных случаев COVID-19 за 9 месяцев.