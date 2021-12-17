По состоянию на 17 декабря в Николаевской области выявлено 332 новых подтвержденных случая COVID-19, выздоровели 540 больных, от последствий болезни умерли 7 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 113 тысяч 512 (+332) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе отдельных территориальных громад, за прошедшие сутки зарегистрировано 145 случаев COVID-19.
За все время пандемии заболевание COVID-19 установлено у 2950 работников учреждений здравоохранения, 9 человек заболели за прошедшие сутки.
Напомним, что в Украине за прошедшие сутки, 16 декабря, зафиксировали 8899 новых случаев коронавируса и 328 смертей.
Ранее сообщалось, что в Италии зарегистрировали самое большое количество ежедневных случаев COVID-19 за 9 месяцев.
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По состоянию на 17 декабря в Николаевской области выявлено 332 новых подтвержденных случая COVID-19, выздоровели 540 больных, от последствий болезни умерли 7 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 113 тысяч 512 (+332) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе отдельных территориальных громад, за прошедшие сутки зарегистрировано 145 случаев COVID-19.
За все время пандемии заболевание COVID-19 установлено у 2950 работников учреждений здравоохранения, 9 человек заболели за прошедшие сутки.
Напомним, что в Украине за прошедшие сутки, 16 декабря, зафиксировали 8899 новых случаев коронавируса и 328 смертей.
Ранее сообщалось, что в Италии зарегистрировали самое большое количество ежедневных случаев COVID-19 за 9 месяцев.