В Украине за прошедшие сутки, 16 декабря, зафиксировали 8899 новых случаев коронавируса и 328 смертей.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 2028 человек, летальных случаев — 328, выздоровели — 21 650. Протестировали за сутки методом ПЦР — 33 652 человека, методом ИФА — 7824, экспресс-тестами — 36 231.
Больше всего случаев за сутки в Киеве (1385), Запорожской (559), Одесской (556) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 3 597 046 человек, выздоровели — 3 306 465, летальных случаев — 92 641.
Напомним, по состоянию на 16 декабря в Николаевской области выявили 297 новых случаев COVID-19, за сутки 15 пациентов умерли.
|
Где мэр Николаева?Олег Мудрак
|
Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
В Украине за прошедшие сутки, 16 декабря, зафиксировали 8899 новых случаев коронавируса и 328 смертей.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 2028 человек, летальных случаев — 328, выздоровели — 21 650. Протестировали за сутки методом ПЦР — 33 652 человека, методом ИФА — 7824, экспресс-тестами — 36 231.
Больше всего случаев за сутки в Киеве (1385), Запорожской (559), Одесской (556) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 3 597 046 человек, выздоровели — 3 306 465, летальных случаев — 92 641.
Напомним, по состоянию на 16 декабря в Николаевской области выявили 297 новых случаев COVID-19, за сутки 15 пациентов умерли.