В Украине за прошедшие сутки, 16 декабря, зафиксировали 8899 новых случаев коронавируса и 328 смертей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 2028 человек, летальных случаев — 328, выздоровели — 21 650. Протестировали за сутки методом ПЦР — 33 652 человека, методом ИФА — 7824, экспресс-тестами — 36 231.

Больше всего случаев за сутки в Киеве (1385), Запорожской (559), Одесской (556) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 597 046 человек, выздоровели — 3 306 465, летальных случаев — 92 641.

Напомним, по состоянию на 16 декабря в Николаевской области выявили 297 новых случаев COVID-19, за сутки 15 пациентов умерли.