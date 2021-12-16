По состоянию на 16 декабря в Николаевской области выявили 297 новых случаев COVID-19, за сутки 15 пациентов умерли.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Заболевшие по месту жительства:

Николаев – 67708 (+122);

Первомайск – 6473 (+35);

Южноукраинск – 3600 (+10);

Вознесенск – 2596 (+4);

Очаков – 1812 (+8).

На других территориях за минувшие сутки зарегистрировали 118 случаев COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2941 (+7) работника заведений здравоохранения, из них за весь период эпидемии умерли 46 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 467, всего – 105600.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3186.

Напомним, в Николаеве от коронавируса вакцинировано около 2 тысяч детей, что составляет 7% от всех николаевских детей в возрасте от 12 до 18 лет.