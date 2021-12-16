По состоянию на 16 декабря в Николаевской области выявили 297 новых случаев COVID-19, за сутки 15 пациентов умерли.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях за минувшие сутки зарегистрировали 118 случаев COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2941 (+7) работника заведений здравоохранения, из них за весь период эпидемии умерли 46 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 467, всего – 105600.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3186.
Напомним, в Николаеве от коронавируса вакцинировано около 2 тысяч детей, что составляет 7% от всех николаевских детей в возрасте от 12 до 18 лет.
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Где мэр Николаева?Олег Мудрак
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
По состоянию на 16 декабря в Николаевской области выявили 297 новых случаев COVID-19, за сутки 15 пациентов умерли.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях за минувшие сутки зарегистрировали 118 случаев COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2941 (+7) работника заведений здравоохранения, из них за весь период эпидемии умерли 46 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 467, всего – 105600.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3186.
Напомним, в Николаеве от коронавируса вакцинировано около 2 тысяч детей, что составляет 7% от всех николаевских детей в возрасте от 12 до 18 лет.