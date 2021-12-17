В Италии зарегистрировали самое большое количество ежедневных случаев COVID-19 за 9 месяцев.
Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на западные СМИ.
В частности, в четверг Италия сообщила о 26 109 новых заражениях. Это самый высокий уровень заражения с 12 марта, когда зафиксировали 26790 случаев.
Как сообщается, сегодняшний показатель составляет 90% от 13756 новых случаев заболевания в Италии три недели назад.
Еще 123 человека умерли от причин, связанных с COVID-19, за последние сутки — на 73% больше, чем 71 человек, который умер в четверг три недели назад.
Напомним, по состоянию на 16 декабря в Николаевской области выявили 297 новых случаев COVID-19, за сутки 15 пациентов умерли.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
В Италии зарегистрировали самое большое количество ежедневных случаев COVID-19 за 9 месяцев.
Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на западные СМИ.
В частности, в четверг Италия сообщила о 26 109 новых заражениях. Это самый высокий уровень заражения с 12 марта, когда зафиксировали 26790 случаев.
Как сообщается, сегодняшний показатель составляет 90% от 13756 новых случаев заболевания в Италии три недели назад.
Еще 123 человека умерли от причин, связанных с COVID-19, за последние сутки — на 73% больше, чем 71 человек, который умер в четверг три недели назад.
Напомним, по состоянию на 16 декабря в Николаевской области выявили 297 новых случаев COVID-19, за сутки 15 пациентов умерли.