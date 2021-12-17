В пятницу, 17 декабря, депутаты Николаевского горсовета поспорили о возможности выступать в ходе пленарных заседаний на русском языке.

Об этом сообщает корреспондент НикВести

Отметим, что сессию собрали, чтобы принять решение об утверждении суммы разницы в тарифах на теплоснабжение. Депутат от «ОПЗЖ» Максим Невенчанный после доклада директора ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николая Логвинова выступил на русском языке.

На это отреагировал депутат от «Пропозиції» Андрей Янтарь.

— Прошу обеспечить перевод на украинский язык выступлениях тех депутатов, которые выступали на непонятном мне языке, — сказал Андрей Янтарь на украинском языке. — Хорошо, — ответил секретарь городского совета Дмитрий Фалько, который ведет сегодняшнюю сессию, поскольку мэр Николаева Александр Сенкевич находится на больничном.

Отметим, что никаких организационных решений принято не было. Сессия продолжилась, некоторые депутаты продолжили использовать русский язык.

Напомним, Николаевский городской совет дважды провалил голосование за отмену решения о предоставлении русскому языку статуса регионального в Николаеве: в мае 2021 для принятия решения не хватило 5 голосов, а в июле – не хватило одного голоса.

После чего Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение горсовета Николаева №19/4 от 21 августа 2012 года «О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве».

До этого языковой омбудсмен Тарас Креминь подчеркнул, что предоставление статуса регионального русскому языку противоречит Конституции и для Николаева, который дал отпор «русскому миру» 7 апреля 2014 года, принципиально важно его отменить.