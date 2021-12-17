Депутат Николаевского городского совета Сергей Танасов призвал вице-мэра по вопросам ветеранов Юрия Степанца заняться профильными вопросами, вместо того, чтобы лоббировать вопрос покупки коммунальными предприятиями техники в лизинг.

Об этом он сказал в ходе заседания сессии городского совета в пятницу, 17 декабря, пишут НикВести.

Сергей Танасов призвал Юрия Степанца возложить лоббирование этого вопроса на другого заместителя городского головы, а ему заняться профильными вопросами, связанными с переселенцами, ветеранами и оборонной сферой.

— Юрий Борисович, у меня к Вам и к секретарю совета вопрос. Почему именно Вы сейчас заботитесь этим вопросом? Это не Ваш профильный вопрос. Мы Вас делегировали заместителем мэра для того, чтобы Вы заботились той сферой деятельности, которая касается переселенцев, ветеранов и обороны. Сегодня я как человек немного причастная к этой стороне, скажем так, должен бы слушать от Вас отчет по территориальной обороне, и что нужно нашей бригаде теробороны. Потому что обострение ситуации перед праздниками очень вероятно. К сожалению, мы сегодня рассматриваем лизинг и Вы сейчас нам его предлагаете. Не какой-то-другой заместитель. Поэтому, пожалуйста, возложите лоббирование таких вопросов на кого-то другого, – сказал Сергей Танасов.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Танасов

Стоит отметить, что полномочия вице-мэра Николаева Сергея Коренева в сфере жилищно-коммунального хозяйства после отстранения возложили на заместителя городского головы Юрия Степанца, который курирует работу с военнослужащими и ветеранами войны. В предыдущем составе городского совета Юрий Степанец также был заместителем Александра Сенкевича по вопросам ЖКХ.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич раскритиковал депутатов горсовета, которые в ходе сессии 14 декабря отказались поддерживать проект решения о гарантиях горсовета выполнения лизинговых договоров на покупку техники для коммунальных предприятий.