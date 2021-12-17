Фото: Антон Наумлюк, Ґрати

Американские дипломаты в Украине заявили, что российский суд саморазоблачил версию Кремля, признав наличие регулярной армии РФ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в официальном заявлении.

Вчера, 16 декабря, ряд СМИ написали о решении Кировского районного суда в Ростове-на-Дону, в решении которого содержались формулировки о присутствии 26 тысяч российских военных на украинских земля. Вскоре карточка дела пропала с сайта суда, а в Кремля завели разговор об ошибка делопроизводства.

Дипведомство акцентировало, что решение ростовского суда в очередной раз подтвердило давно известную информацию.

— Российский суд подтвердил то, что мы все знаем — российские войска размещены в Украине. Россия является агрессором, а не посредником, — сказано в сообщении посольства в Twitter.

Напомним, компания из приговора ростовского суда, подтвердившего присутствие российских солдат на украинской территории, связана со знакомым Путина.