Родители, не получившие «упаковку малыша» в роддоме или управлении соцзащиты, теперь смогут получить денежную компенсацию онлайн. Эта услуга будет доступна в сервисе «еМалыш».
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
В декабре этого года сумма компенсации составляет 6300 гривен. Деньги смогут получить только родители, которые выбрали компенсацию вместо набора «пакет малыша».
Для того чтобы получить компенсацию, родители ребенка должны заполнить онлайн-заявление «еМалыш». Одному из родителей необходимо открыть специальный счет «пакет малыша» в отделении «ПриватБанка».
Денежные средства будут начисляться только на этот счет. На них можно будет купить детские офлайн или в интернет-магазинах. Список вещей, которые можно будет купить за эти деньги, список магазинов и их адреса указаны на сайте Министерства социальной политики (ссылка здесь).
Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины упростило процесс генерации COVID-сертификатов в портале «Дія». Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно.
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Родители, не получившие «упаковку малыша» в роддоме или управлении соцзащиты, теперь смогут получить денежную компенсацию онлайн. Эта услуга будет доступна в сервисе «еМалыш».
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
В декабре этого года сумма компенсации составляет 6300 гривен. Деньги смогут получить только родители, которые выбрали компенсацию вместо набора «пакет малыша».
Для того чтобы получить компенсацию, родители ребенка должны заполнить онлайн-заявление «еМалыш». Одному из родителей необходимо открыть специальный счет «пакет малыша» в отделении «ПриватБанка».
Денежные средства будут начисляться только на этот счет. На них можно будет купить детские офлайн или в интернет-магазинах. Список вещей, которые можно будет купить за эти деньги, список магазинов и их адреса указаны на сайте Министерства социальной политики (ссылка здесь).
Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины упростило процесс генерации COVID-сертификатов в портале «Дія». Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно.