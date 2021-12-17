Родители, не получившие «упаковку малыша» в роддоме или управлении соцзащиты, теперь смогут получить денежную компенсацию онлайн. Эта услуга будет доступна в сервисе «еМалыш».

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

В декабре этого года сумма компенсации составляет 6300 гривен. Деньги смогут получить только родители, которые выбрали компенсацию вместо набора «пакет малыша».

Для того чтобы получить компенсацию, родители ребенка должны заполнить онлайн-заявление «еМалыш». Одному из родителей необходимо открыть специальный счет «пакет малыша» в отделении «ПриватБанка».

Денежные средства будут начисляться только на этот счет. На них можно будет купить детские офлайн или в интернет-магазинах. Список вещей, которые можно будет купить за эти деньги, список магазинов и их адреса указаны на сайте Министерства социальной политики (ссылка здесь).

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины упростило процесс генерации COVID-сертификатов в портале «Дія». Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно.