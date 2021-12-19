В «Партии Шария» Николаевского горсовета выступили против идеи команды мэра Александра Сенкевича сделать откосы в жилых домах за деньги жителей.

Об этом написал депутат «Партии Шария» Андрей Кучеренко на своей странице в Facebook.

Как известно, в ходе презентации проекта бюджета города на 2022 год первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков сообщил, что деньги на обустройство откосов в подъездах, где заменили окна по программе «Теплый дом», не предусмотрели.

Чиновник считает, что жители домов должны за свой счет привести в порядок откосы. Более того, эту программу он назвал «политической».

Андрей Кучеренко напомнил, что 14 декабря решением сессии было переведено 14,5 миллионов на аэропорт, из них 12 миллионов — с откосов.

— В черновом проекте бюджета 2022, который был разослан депутатам 1 декабря, деньги, чтобы закончить откосы, отсутствуют. Департамент энергоэффективности изначально понимал, что в следующем году работы выполняться не будут, и потому не предусмотрел на них деньги. Фракция «Партии Шария» категорически против такой позиции. Мы считаем, что город должен до конца выполнить взятые на себя обязательства и доделать откосы! Кто понесет ответственность за эту ситуацию? На наш взгляд, виновато руководство департамента и профильный заместитель, а персональная ответственность за назначения лежит на городском голове, который обещал кадровые изменения, если кто-то не будет справляться, — написал Андрей Кучеренко.

Ранее сообщалось, что «Партия Шария» в Николаеве предложила отсрочить повышение тарифа на транспортировку газа — до инвентаризации сетей.