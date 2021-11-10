«Николаевгаз» обратился в НКРЕКП относительно повышения тарифа на транспортировку газа практически в три раза. Предварительные общественные слушания на этот счет с участием горожан оказались формальностью — их предложения не были учтены.

Об этом вчера, во время заседания бюджетной комиссии Николаевского горсовета заявил депутат от «Партии Шария» Андрей Кучеренко.

— На официальном сайте «Николаевгаза» появилась информация, что газораспределительная компания планирует обращаться в НКРЕКП и по предложенному тарифу с 1-го января тариф на транспортировку газа должен вырасти в три раза, по мнению «Николаевгаза», — заявил Андрей Кучеренко.

Депутат напомнил о решении СНБО, согласно которому должна быть проведена инвентаризация государственных газораспределительных систем до 31 января 2022 года. Результаты инвентаризации позволят понять, кому принадлежат газовые коммуникации — соответственно от этого будет зависеть и сам тариф на транспортировку газа.

— В связи с этим мы считаем нецелесообразным повышать тариф на транспортировку газа в данный момент, поскольку не была проведена инвентаризация и мы не знаем, что кому будет принадлежать. Соответственно, от этого будет зависеть тариф. Мы расцениваем это (повышение тарифа на транспортировку газа, — прим.) как попытку компании последний раз заработать на этом (на возможности транспортировать газ, — прим.), — сказал Андрей Кучеренко.

Андрей Кучеренко также предложил обратиться к Департаменту экономики и к николаевским теплогенерирующим компаниям, чтобы они предоставили свои расчеты, на сколько увеличится тариф на тепло после повышения стоимости транспортировки газа.

«Партия Шария» подготовила проект решения сессии Николаевского горсовета, который предполагает отсрочку повышения тарифа до проведения инвентаризации газораспределительных сетей.

Напомним, ране депутаты Николаевского городского совета от «Партии Шария» выступили против повышения тарифов на газ и предложили шаги для решения данного вопроса.