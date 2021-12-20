Первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил, что не собирается принимать решения о лишении премий чиновников, от которых зависели вопросы освоения бюджетных средств.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря, пишут НикВести.

Ранее НикВести писали о том, сколько денег из бюджета-2021 не успели освоить главные распорядители средств. Например, Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета «освоил» только 43,2 миллиона гривен из выделенных 103,4 миллиона гривен в бюджете города на 2021 год, что составляет всего 41,8% от общей суммы.

Вице-мэр Николаева отметил, что у него есть перечень обязанностей и вопрос финансового наказания чиновников туда не входит.

— Условия контракта устанавливаются с городским главой. Скажем так, махать шашкой при отсутствии отца дома — это тоже не совсем корректно и это было бы неправильно. Есть информация, которую мы собираем и предоставляем городскому главе. Есть те действия, которые мы делаем в соответствии с направлением, которые у нас есть. Первый заместитель городского главы — это не означает, что он является меньшей копией городского главы. У меня есть свои фикции – это коммунальная собственность, квартирный учет, чрезвычайные ситуации, ЦПАУ, Департамент экономического развития, — это там, где я должен владеть ситуацией и стимулировать людей к работе. Исполняют обязанности городского головы в пределах полномочий — это проведение аппаратных совещаний, контроль за выполнением поручений и после предоставление городскому голове информации касательно принятий решений. Мы не должны переходить определенный предел. Это не красные линии, но это определенный предел отношений в коллективе, — уверен Виталий Луков.

Напомним, что первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков пообещал лишить себя и чиновников премии, если до 20 декабря не успеют наполнить портал Геоданных на сайте горсовета с перечнем коммунального имущества.