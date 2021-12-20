Начальник управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Максим Безносенко назвал необоснованными заявления главврача областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова о том, что ее больницу с 1 января закрывают, прозвучало, что облздрав не вмешивается в заключение договоров между медучреждениями и Нацслужбой здоровья Украины, мол, этим лично занимаются главные врачи.

Об этом он рассказал НикВести.

При этом он заверил, что больницу никто не собирается закрывать.

— Первое, вбросы Федоровой я не комментирую. Второе, не знаю, откуда у нее информация о закрытии и всем остальном. Каждый главный врач заключает пакеты с НСЗУ лично, а не при помощи облздрава. Третье, в эту волну COVID-19 Светлана Федорова имела 120 коек для лечения больных с COVID-19, это при общем количестве в 2560 ковидных коек в нашей области. Ее доля составляет чуть меньше 4%. Также кроме COVID-19 у нас есть другие инфекционные болезни. Менингиты, вирусные гепатиты, кишечную инфекцию и все остальное должна лечить областная инфекционная больница. Без пациентов она не останется. Больницу никто не собирается закрывать, никто ее и не собирался закрывать. Это ее личные и необоснованные утверждения, — указа Максим Безносенко.

Сегодня Светлана Фёдорова заявила, что ее больница с 1 января не будет принимать пациентов с COVID-19. Эту информацию она опубликовала в Facebook, попросив николаевцев забрать своих родственников «куда скажет облздрав».

Напомним, 11 ноября в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19.

Ранее главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.