Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким взял в команду советницей по делам военнослужащих Ольгу Малярчук, которая была активным членом партии «Европейская солидарность» .

Отметим, что 19 декабря в холле сессионного зала Николаевского облсовета Ольгу Малярчук и Виталий Ким уже успели вместе поздравить детей участников АТО с Днем Святого Николая.

Ольга Малярчук родилась 25 декабря 1985 года в Николаеве. Она известна в городе как волонтер, инициатор создания общественной организации матерей и жен военнослужащих «Оберег», ранее руководила Центром помощи участникам АТО при Николаевской облгосадминистрации.

Ольга Малярчук являлась активным членом политической партии «Европейская Солидарность». Согласно открытым источникам, она также входит в состав политсовета областной организации.

В 2015 году она баллотировалась в депутаты Николаевского городского совета от Блока Петра Порошенко, однако не набрала достаточного количества голосов.

На президентский выборах в 2019 году активно поддерживала Петра Порошенко. Примечательно, что перед вторым туром президентских выборов, она активно выступала против «переобувания», публично осуждая членов команды Владимира Зеленского, пришедних в нее из других политических сил. А после проигрыша Петра Порошенко она продолжила отстаивать свои политические взгляды.

Также в 2019 году Ольга Малярчук была кандидатом в народные депутаты по 128 мажоритарному округу в Николаевской области от партии «Европейская солидарность».

В сентябре 2020 года она сообщила, что выходит из партии «Европейская солидарность» по объективным причинам, однако отметила, что не уходит из активной политической жизни и по-прежнему поддерживает Петра Порошенко.

Напомним, Ольга Малярчук также возглавляет в Николаеве центр социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями. Он начал свою работу в начале декабря.