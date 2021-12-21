Военнослужащему польской армии Эмилю Чечко, который оставил пост и сбежал в Беларуси, предъявили официальные обвинения в дезертирстве при отягчающих обстоятельствах. Суммарное наказание по данной статье достигает 10 лет заключения.

Об этом пишет PAP со ссылкой на прокуратуру Польши.

В ближайшие несколько суток суд выпишет ордер на задержание и привлечение к суду изменника.

Следователи выяснили, что Эмиль Чечко без разрешения покинул пост возле города Наревка и, перейдя через границу, сдался в руки белорусских силовиков.

После этого он начал рассказывать несколько историй о том, что польские солдаты якобы убивали мигрантов с Ближнего Востока выстрелами в лоб. В доказательство этих утверждений он ничего не привел.

Напомним, контрразведка Польши рассматривает версию, согласно которой сбежавший солдат Эмиль Чечко ранее был завербован и шпионил на силовиков Лукашенко.

Ранее сообщалось, польский солдат Эмиль Чечко оставил службу на границе и сбежал в Беларусь, где запросил политическое убежище.