Военнослужащему польской армии Эмилю Чечко, который оставил пост и сбежал в Беларуси, предъявили официальные обвинения в дезертирстве при отягчающих обстоятельствах. Суммарное наказание по данной статье достигает 10 лет заключения.
Об этом пишет PAP со ссылкой на прокуратуру Польши.
В ближайшие несколько суток суд выпишет ордер на задержание и привлечение к суду изменника.
Следователи выяснили, что Эмиль Чечко без разрешения покинул пост возле города Наревка и, перейдя через границу, сдался в руки белорусских силовиков.
После этого он начал рассказывать несколько историй о том, что польские солдаты якобы убивали мигрантов с Ближнего Востока выстрелами в лоб. В доказательство этих утверждений он ничего не привел.
Напомним, контрразведка Польши рассматривает версию, согласно которой сбежавший солдат Эмиль Чечко ранее был завербован и шпионил на силовиков Лукашенко.
Ранее сообщалось, польский солдат Эмиль Чечко оставил службу на границе и сбежал в Беларусь, где запросил политическое убежище.
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Военнослужащему польской армии Эмилю Чечко, который оставил пост и сбежал в Беларуси, предъявили официальные обвинения в дезертирстве при отягчающих обстоятельствах. Суммарное наказание по данной статье достигает 10 лет заключения.
Об этом пишет PAP со ссылкой на прокуратуру Польши.
В ближайшие несколько суток суд выпишет ордер на задержание и привлечение к суду изменника.
Следователи выяснили, что Эмиль Чечко без разрешения покинул пост возле города Наревка и, перейдя через границу, сдался в руки белорусских силовиков.
После этого он начал рассказывать несколько историй о том, что польские солдаты якобы убивали мигрантов с Ближнего Востока выстрелами в лоб. В доказательство этих утверждений он ничего не привел.
Напомним, контрразведка Польши рассматривает версию, согласно которой сбежавший солдат Эмиль Чечко ранее был завербован и шпионил на силовиков Лукашенко.
Ранее сообщалось, польский солдат Эмиль Чечко оставил службу на границе и сбежал в Беларусь, где запросил политическое убежище.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак