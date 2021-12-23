Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло, которого отстранили от работы за подозрение в коррупции, попросил у ЕСПЧ снять запреты на публичные дебаты и демонстрации, а также разрешить посещать ему прежнее место работы — прокуратуру..

Об этом информирует Publika.

Адвокат обвиняемого настаивает, что у него клиента грубо нарушили право на свободу слова.

— В своем решении суд запретил господину Стояногло посещать прокуратуру. В результате его лишили возможности прийти туда, где осуществляются процессуальные правовые действия. Кроме того, была нарушена десятая статья Конвенции о свободе слова. Стояногло запретили участвовать в публичных дебатах, делать заявления, —рассказал Виктор Мунтяну.

По его словам, иск в ЕСПЧ находится на стадии подготовки.

— Да, мы составим обращение. В отношении Стояногло было допущено множество нарушений: начиная с отсутствия разумных подозрений, что вытекает из необоснованных обвинений, и заканчивая ограничением права на свободу слова, — акцентировал юрист.

Еще один защитник Стояногло подчеркнул, что расследование против генпрокурора начали незаконно.

— Если есть какие-либо разумные подозрения в совершении правонарушения, ВСП рассматривает все доказательства, собранные прокурором на основании обращения. Если обнаруживаются разумные подозрения, то ВСП назначает прокурора. Может назначить и того, который рассматривал обращение, — высказал свою точку зрения Василий Гафтон.

В середине декабря Генпрокуратура добавила к обвинениям против Александра Стояногло два эпизода: разглашение данных уголовного расследования и разглашение данных личного характера. Бывшего генпрокурора обвиняют в публикации информации из частных бесед борца с коррупцией Виорела Мораря.

Как сообщалось, отстраненный генпрокурор Молдовы Александр Стоянголо, обвиняемый в коррупционных схемах, обратился к иностранным дипломатам с рассказом о своей невиновности.

Напомним, в Молдове генерального прокурора Александра Стояногло отстранили от работы и задержали по подозрению в превышении полномочий и коррупции.