Национальная полиция Украины предоставила доказательства, что Интерпол не причастен к истории с объявлением в международный розыск «экс-прокурорки» Натальи Поклонской, которая получила назначение послом в Кабо-Верде.

Об этом пишет издание «Гордон».

На запрос журналистов глава департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Василий Неволя ответил, что объявление в международный розыск вообще не входит в компетенцию Генерального секретариата Интерпола или его нацбюро, а так называемое «украинское бюро Интерпола» переформатировали в департамент международного полицейского сотрудничества еще в 2017 году.

— Письмо за подписью начальника отдела рассмотрения запросов на публичную информацию Офиса генерального прокурора Марии Бурдейной в части, где утверждают, что якобы «рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск» не основывается ни на одной норме законодательства Украины, а указанное утверждение ошибочно, — заверили в Нацполиции.

Василий Неволя акцентировал, что УПК Украины гласит, что объявлять лицо в международный розыск может только уполномоченное лицо в виде следователя или прокурораю Другое государство или международная организация не имеет к этому никакого отношения.

Ранее сообщалось, укрбюро Интерпола отказалось объявлять Поклонскую в международный розыск.