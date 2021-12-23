Николаевский горсовет передал больнице № 4 компьютерный томограф, который был приобретен за 19 миллионов гривен из госбюджета по президентской программе для Больницы скорой медицинской помощи.

Такое решение депутаты приняли на сессии 23 декабря, пишут НикВести.

Перед голосованием к депутатскому корпусу обратился главврач БСМП Александр Демьяненко и попросил поддержать передачу. По его словам, горбольница № 4 нуждается в новом аппарате КТ больше, поскольку там лечат больше людей с инсультами.

Он напомнил, что БСМП арендует частный аппарат и заявил, что его услуги являются бесплатными для николаевцев.

В итоге большинство депутатов поддержали проект решения.

Напомним, что весной начальница горздрава Ирина Шамрай заявляла, что ежегодно больница № 4 лечит около 600 инсультов, поэтому имеет острую необходимость в новом оборудовании.

Она отметила, что в больницах города есть 10 частных компьютерных томографов. По ее словам, пациенты, которые приходят с направлением на исследование от врача, получают услугу бесплатно — за нее больница оплачивает частнику из денег, которые выделяет НСЗУ согласно пакету.

Отметим, что БСПМ — медучреждение, которое оказывает экстренную помощь. Именно в эту больницу доставляют пациентов, которым нужна ургентная помощь. Кабинет томографии в учреждении работает с 8 до 19, поэтому некоторые больные, которым нужна срочная помощь, не могут оперативно сделать компьютерную томографию — им приходится ждать или ехать в другие больницы. Актуальная цена за исследование для тех, у кого нет направления, на сегодня составляет 1200 гривен за зону.

Напомним, в 2018 году общественный резонанс вызвала просьба горздрава выделить из бюджета деньги, чтобы заплатить частной фирме за исследования, вместо того, чтобы купить в БСМП томограф.

Перед этим депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Вячеслав Апанасенко возмутился тем, что в проекте бюджета Николаева на 2018 год не предусмотрено приобретение компьютерного томографа для городской Больницы скорой медицинской помощи.

Тогда же главный врач Больницы скорой медицинской помощи Николаева Александр Демьянов заявил, что медики продолжают пользоваться услугами частного томографа вместо закупки своего из-за выгоды.

В этом году в Госаудитслужбе рассказали, что в Больнице скорой медицинской помощи Николаева перечислили двум частным компаниям 379 тысяч гривен за услуги компьютерной томографии, которые пациентам не оказывали.

Директор антикоррупционного департамента горсовета Андрей Ермолаев рассказал, что при проверке аудиторами оплаты частным фирмам за услуги компьютерной томографии в Больнице скорой медицинской помощи Николаева возникли «некоторые недоразумения». По словам Андрея Ермолаева, данная ситуация возникла из-за того, что пациенты проходили обследование в один день, а согласно карте пациента поступали в медучреждение только на следующие сутки.