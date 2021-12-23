Правительство Украины еще на год продлило запрет на ввоз в Украину определенных товаров с России.

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабмина в четверг, 23 декабря.

В список товаров, которые запрещены к ввозу в Украину входят:

мясо (крупного рогатого скота, свежее или охлажденное, замороженное, свинина, пищевые субпродукты домашней птицы);

рыба (ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные);

пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные (бактериальными заквасками) молоко и сливки;

сыры плавленые (кроме тертых или в порошке);

кофе жареный;

чай черный (ферментированный) и частично ферментированный в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг;

очищенные, резанные / нерезанные или измельченные / неизмельченные зерна;

пищевые смеси или продукты из животных и растительных жиров, масел или их фракций, кроме пищевых жиров, масел и их фракций;

масляный фуз или жировые остатки, соапсток;

карамель, из вареного сахара без жировых добавок, с начинкой или без начинки;

кондитерские изделия из сахара без содержания какао;

шоколад, конфеты и другие готовые пищевые продукты с содержанием какао в виде блоков, плиток или батончиков с начинкой;

продукты детского питания, расфасованные для розничной торговли;

изделия из макаронного теста, начиненные, неваренные или не приготовленные другим способом, без содержания муки или крупки из мягкой пшеницы;

лекарственные средства;

одежда и другое.

В пояснительной записке к решению отмечается, что запретительные меры продлены в ответ на аналогичные действия РФ.

Запрет российских товаров продлен до 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, в Москве и на территориях «Л/ДНР» несколько последних месяцев продолжается организованное формирование групп наемников для выполнения неназванных боевых задач в Украине.