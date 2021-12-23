Правительство Украины еще на год продлило запрет на ввоз в Украину определенных товаров с России.
Соответствующее решение было принято во время заседания Кабмина в четверг, 23 декабря.
В список товаров, которые запрещены к ввозу в Украину входят:
В пояснительной записке к решению отмечается, что запретительные меры продлены в ответ на аналогичные действия РФ.
Запрет российских товаров продлен до 31 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, в Москве и на территориях «Л/ДНР» несколько последних месяцев продолжается организованное формирование групп наемников для выполнения неназванных боевых задач в Украине.
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Правительство Украины еще на год продлило запрет на ввоз в Украину определенных товаров с России.
Соответствующее решение было принято во время заседания Кабмина в четверг, 23 декабря.
В список товаров, которые запрещены к ввозу в Украину входят:
В пояснительной записке к решению отмечается, что запретительные меры продлены в ответ на аналогичные действия РФ.
Запрет российских товаров продлен до 31 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, в Москве и на территориях «Л/ДНР» несколько последних месяцев продолжается организованное формирование групп наемников для выполнения неназванных боевых задач в Украине.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак