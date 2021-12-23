Президент РФ Владимир Путин призвал «перевернуть страницу» в деле об отравлении российскими спецслужбами оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он сказал в четверг, 23 декабря, во время своей ежегодной пресс-конференции.

По словам главы кремлевского режима, доказательств отравления Алексея Навального нервно-паралитическим веществом Новичок якобы не существует.

— Так что про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу, — призвал Владимир Путин.

Напомним, президент России Владимир Путин в интервью NBC News заявил, что не приказывал отравить Алексея Навального, но не стал прямо отвечать на вопрос о том, может ли гарантировать, что оппозиционер выйдет из колонии живым.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны, которые решат «сжечь или взорвать мосты с Россией», пожалеют об этом.