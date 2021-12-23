Президент РФ Владимир Путин призвал «перевернуть страницу» в деле об отравлении российскими спецслужбами оппозиционера Алексея Навального.
Об этом он сказал в четверг, 23 декабря, во время своей ежегодной пресс-конференции.
По словам главы кремлевского режима, доказательств отравления Алексея Навального нервно-паралитическим веществом Новичок якобы не существует.
— Так что про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу, — призвал Владимир Путин.
Напомним, президент России Владимир Путин в интервью NBC News заявил, что не приказывал отравить Алексея Навального, но не стал прямо отвечать на вопрос о том, может ли гарантировать, что оппозиционер выйдет из колонии живым.
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Президент РФ Владимир Путин призвал «перевернуть страницу» в деле об отравлении российскими спецслужбами оппозиционера Алексея Навального.
Об этом он сказал в четверг, 23 декабря, во время своей ежегодной пресс-конференции.
По словам главы кремлевского режима, доказательств отравления Алексея Навального нервно-паралитическим веществом Новичок якобы не существует.
— Так что про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу, — призвал Владимир Путин.
Напомним, президент России Владимир Путин в интервью NBC News заявил, что не приказывал отравить Алексея Навального, но не стал прямо отвечать на вопрос о том, может ли гарантировать, что оппозиционер выйдет из колонии живым.
Ранее Владимир Путин заявил, что страны, которые решат «сжечь или взорвать мосты с Россией», пожалеют об этом.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак