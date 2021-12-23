Украинский бизнесмен Ринат Ахметов пообещал сосредоточиться на защите своих прав, которые у него пытаются отобрать, в судебном порядке.

Несколько комментариев он дал для The Washington Post

Предприниматель отдельном не участвовал ни в каком госперевороте, несмотря на обвинения, прозвучавшие от первых лиц государства.

— Сама идея моего участия была совершенно абсурдной и стала совершенно неожиданной для меня, — акцентировал Ринат Ахметов.

Он добавил, что «антиолигархический закон» может плохо повлиять на украинскую экономику. Также бизнесмен выразил готовность оборонять свое имущество в судах, как украинских, так и международных.

— Я поддерживаю движение по борьбе с коррупцией в Украине. Но эта проблема не будет решена путем принятия противоречивых законов и составления списков "врагов народа, — разъяснил он WP.

Напоследок он заявил, что не вмешивается в работу своих телеканалов «Украина» и «Украина 24», где постоянно происходит критика Зеленского. Ринат Ахметов списывает это на инициативность гостей.

Напомним, в конце ноября президент Владимир Зеленский говорит, что спецслужбы донесли ему информацию о готовящемся путче, куда хотели затянуть Рината Ахметова.