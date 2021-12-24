В 2022 году в Украине в рамках программы «Большое строительство» начнется модернизация международных пунктов пропуска.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Украина 30. Дороги и мосты», информирует Цензор.НЕТ.
— В 2022 году в рамках программы («Большое строительство», – прим.) начнется модернизация международных пунктов пропуска. Мы создадим комфортную инфраструктуру и для людей, и для бизнеса, для наших граждан, для гостей Украины. Увеличим пропускную способность благодаря электронной очереди, то есть современной инфраструктуре, – уверяет Владимир Зеленский.
Напомним, президент Владимир Зеленский не назвал ни реконструкцию аварийных Варваровского и Ингульского мостов, ни строительство нового «японского» моста в Николаеве как приоритетные проекты Национальной программы восстановления мостов в Украине.
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В 2022 году в Украине в рамках программы «Большое строительство» начнется модернизация международных пунктов пропуска.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Украина 30. Дороги и мосты», информирует Цензор.НЕТ.
— В 2022 году в рамках программы («Большое строительство», – прим.) начнется модернизация международных пунктов пропуска. Мы создадим комфортную инфраструктуру и для людей, и для бизнеса, для наших граждан, для гостей Украины. Увеличим пропускную способность благодаря электронной очереди, то есть современной инфраструктуре, – уверяет Владимир Зеленский.
Напомним, президент Владимир Зеленский не назвал ни реконструкцию аварийных Варваровского и Ингульского мостов, ни строительство нового «японского» моста в Николаеве как приоритетные проекты Национальной программы восстановления мостов в Украине.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак