В 2022 году в Украине в рамках программы «Большое строительство» начнется модернизация международных пунктов пропуска.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Украина 30. Дороги и мосты», информирует Цензор.НЕТ.

— В 2022 году в рамках программы («Большое строительство», – прим.) начнется модернизация международных пунктов пропуска. Мы создадим комфортную инфраструктуру и для людей, и для бизнеса, для наших граждан, для гостей Украины. Увеличим пропускную способность благодаря электронной очереди, то есть современной инфраструктуре, – уверяет Владимир Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский не назвал ни реконструкцию аварийных Варваровского и Ингульского мостов, ни строительство нового «японского» моста в Николаеве как приоритетные проекты Национальной программы восстановления мостов в Украине.