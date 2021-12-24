Подавляющее большинство опрошенных украинцев в случае проведения референдума поддержали бы вступление Украины в Европейский Союз и НАТО. Сторонников вступления в ЕС больше.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 13-16 декабря.

В случае референдума о вступлении в ЕС 67,1% среди всех респондентов проголосовали бы за, 21,6% — против.

Остальные респонденты не голосовали бы или не определились с выбором. Социологи подчеркивают, что обычно обе эти категории в итоге не участвуют в референдумах. Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 75,7% поддержали бы вступление в ЕС.

В случае референдума о вступлении в НАТО 59,2% среди всех опрошенных проголосовали бы за, 28,1% — против. Таким образом, среди тех, кто пришел бы голосовать, 67,8% поддержали бы вступление в НАТО.

Среди жителей западной и центральной части Украины большинство поддерживают и вступление в ЕС, и вступление в НАТО. На юге и Востоке поддержка евроатлантической интеграции ниже.

В то же время, в случае вступления в ЕС большинство в юге и на востоке на референдуме поддержали бы такое решение, а в случае вступления в НАТО голоса за и против разделились практически поровну.

Социологи провели его методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опросили 1203 взрослых людей, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1 не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 12%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, что 56% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией по урегулированию войны на Донбассе, если других вариантов разрешения конфликта нет.