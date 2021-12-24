Реальной угрозу вторжения России на территорию Украины считают 49,2% опрошенных украинцев 41,4 граждан убеждены, что вторжения не будет. Остальные — затруднились ответить на этот вопрос.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 13-16 декабря.

Кроме того, большинство опрошенных не верят, что прямые переговоры президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина приведут к возвращению Крыма (84,4%) и оккупированной части Донбасса (66,3%).

Также 39,2% украинцев считают, что принятие требования Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины, поскольку только разожжет агрессивность президента РФ в отношении Украины.

В то же время 29,7% опрошенных считают, что принятие такого требования усилит безопасность Украины, потому что ослабит агрессивность Путина по отношению к Украине. Еще 31,1% респондентов не определились со своим мнением.

Напомним, Россия продолжает наращивать военные силы вблизи границы с Украиной. Такие данные следуют из спутниковых снимков, изученных британской компанией Janes, специализирующийся на обороне и разведке.