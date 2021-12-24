Компания «Укргидроэнерго» ввела в промышленную эксплуатацию четвертый гидроагрегат Днестровской ГАЭС мощностью 324 МВт.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Общая установленная мощность Днестровской ГАЭС достигла 1296 МВт в генераторном режиме и 1684 МВт в насосном.
Станция будет состоять из семи гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт, что ставит ее на первое место в Европе и шестое в мире.
— Это выдающееся событие для всей отрасли, ведь при значительном дефиците угля на складах ТЭС дополнительные 324 МВт – это тот фактор, который будет способствовать энергостабильности и устойчивости работы Объединенной энергосистемы, — отметил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.
В компании напомнили, что сооружение гидроаккумулирующей станции на Днестре, в первую очередь, позволяет использовать излишки дешевой ночной электроэнергии для закачки воды в насосном режиме на высокие отметки в верхний водоем и срабатывание ее в турбинном режиме в часы пик для генерации электроэнергии, что позволяет обеспечить сбалансированную работу атомных электростанций.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области на Южно-Украинской АЭС 22 декабря стартовал испытательный запуск нового третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС.
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Компания «Укргидроэнерго» ввела в промышленную эксплуатацию четвертый гидроагрегат Днестровской ГАЭС мощностью 324 МВт.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Общая установленная мощность Днестровской ГАЭС достигла 1296 МВт в генераторном режиме и 1684 МВт в насосном.
Станция будет состоять из семи гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт, что ставит ее на первое место в Европе и шестое в мире.
— Это выдающееся событие для всей отрасли, ведь при значительном дефиците угля на складах ТЭС дополнительные 324 МВт – это тот фактор, который будет способствовать энергостабильности и устойчивости работы Объединенной энергосистемы, — отметил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.
В компании напомнили, что сооружение гидроаккумулирующей станции на Днестре, в первую очередь, позволяет использовать излишки дешевой ночной электроэнергии для закачки воды в насосном режиме на высокие отметки в верхний водоем и срабатывание ее в турбинном режиме в часы пик для генерации электроэнергии, что позволяет обеспечить сбалансированную работу атомных электростанций.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области на Южно-Украинской АЭС 22 декабря стартовал испытательный запуск нового третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
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