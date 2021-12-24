Многофункциональный боевой корабль французского флота Auvergne D654 встал на якорь в порту Одессы.

Об этом информирует «Думская».

Фрегат закрепился на причале морского вокзала в 9:30. Как передает «Думская», первым на борт союзного судна вступил контр-адмирал Алексей Неижпапа.

D654 оказался уже десятым кораблем Североатлантического альянса, побывавшем в Украине за 2021 год. Auvergne пробудет в Одессе 4 дня. Этот фрегат представляет современный образец французской боевой мощи, начал нести службу три года назад. Снаряжен современным радиоэлектронным оборудованием. Вооружен скорострельной пушкой калибра 76 мм ОТО Мелара и тремя 20-мм пушками с системой дистанционного управления, а также торпедами MU90.

К кораблю прикреплен вертолет NH90 и ракеты. В частности, в ракетном вооружении есть восемь противокорабельных «Экзосет» блок-3; 16 зенитных ракет вертикального старта Астер-15 и 16 пусковых установок для ударных ракет большого радиуса действия (более 1000 км) типа Storm Shadow.

Напомним, этой осенью в Одесском порту пришвартовались нидерландский ракетный фрегат и британский эсминец.